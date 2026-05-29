Напълно обновеният пенсионерски клуб "Надежда“, който се намира на ул. "Гонда вода“ № 1 в пловдивския район "Северен“, отново отвори врати за хората от третата възраст. След приключването на основен ремонт пространството е изцяло преобразено във функционално и приветливо място, което да предлага комфорт и отлични условия за общуване и културни инициативи.

Празнично откриване и официални гости

Официалното откриване на обновения клуб премина в празнична атмосфера, изпълнена с благодарност и вълнение. Посетителите на социалното заведение изненадаха присъстващите с музикално изпълнение, поеми и стихотворения, превръщайки събитието в истински празник за местната общност.

На тържествената церемония присъстваха кметът на район "Северен“ Венцислава Любенова, заместник-кметът на община Пловдив Николай Бухалов, директорът на дирекция "Социални дейности“ Веселина Ботева и управителят на Национално сдружение за единство и партньорство Ели Шопова.

Членовете на клуба

Пожелания за дълголетие и приоритети на администрацията

Районният кмет Венцислава Любенова поздрави всички присъстващи, като им пожела крепко здраве, дълголетие и спокойни дни в техния обновен втори дом. Тя подчерта, че името на клуба не е случайно, а е символ на вярата в доброто и в приемствеността между различните поколения.

Клубът отвън

В изказването си Любенова изтъкна, че за администрацията е от изключително значение възрастните хора в района да се чувстват подкрепени, ценени и активно включени в обществения живот. Тя допълни, че грижата за гражданите и подобряването на средата за живот остават основен приоритет и работата в тази посока няма да спре дотук.

Нови условия за социален живот и работно време

След приключилите ремонтни дейности пенсионерският клуб вече разполага с напълно освежени помещения и изцяло ново, удобно обзавеждане. Създадени са всички необходими условия за провеждане на културни събития, споделени занимания по интереси, чествания и приятни делнични следобеди.

Николай Бухалов, Венцислава Любенова, Веселина Ботева

Клуб "Надежда“ е отворен за посещения всеки делничен ден и очаква да посрещне както своите стари, така и нови приятели от квартала.