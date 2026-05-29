Идея на близо 40 години за въжена линия от Пловдив до Родопите отново удари на камък. Общинските съветници вчера отхвърлиха предложение за предпроектно проучване за лифт Пловдив - Марково - хижа "Здравец". Сумата за проучването беше 35 000 евро.

Как гласуваха общинарите

"За" - само 7 общински съветници подкрепиха идеята.

"Против" - 8 съветници гласуваха против.

"Въздържал се" - цели 29 съветници натиснаха бутона "въздържал се".

Така предложението не събра нужната подкрепа и отпадна от капиталовата програма на община Пловдив за 2026 г. Вносителят му обаче Георги Титюков заяви, че предложението може да бъде вкарано отново на по-късен етап като част от проектобюджета на Пловдив.

Какво точно бе предложението

По време на заседанието беше внесено предложение да се заделят 35 000 евро за предпроектно проучване. Идеята беше да се изследва възможността за изграждане на лифт по трасето Пловдив - Марково - хижа "Здравец". Предвиждаше се проектът да се обсъди и с кметовете на общините "Родопи" и Куклен, тъй като трасето минава и през техни землища.

Историята на една 40-годишна мечта

Идеята за лифт изобщо не е нова. Тя се ражда още през 80-те години на миналия век, по времето на тогавашния кмет на Пловдив Димитър Бакалов. В периода 1986 - 1988 г. по негова инициатива е изготвен дори идеен проект за цели два лифта.

Единият е трябвало да тръгне от село Марково, а другият - от село Белащица. Крайната точка и на двата е била хижа "Копривките" в Родопите. Целта е била пловдивчани да имат бърза и екологична връзка с планината за туризъм и отдих. Проектът обаче замръзва след промените през 1989 г. и оттогава на всеки няколко години се вади от чекмеджетата без резултат.

Защо е важен лифтът според поддръжниците