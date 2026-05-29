Рисуване върху вода, разпознаване на билки, пълнене на плюшени играчки, спортни предизвикателства, фото кътове и много изненади очакват малки и големи в градината на ул. "Христо Г. Данов“ на 31 май от 10 до 17 часа.

Поводът е отбелязването на Деня на детето, а организатори на пъстрия празник са администрацията на район "Централен“ и Регионалният природонаучен музей – Пловдив. В това весело приключение се включват и партньорите на двете институции – Huxy Mascots и сдружение "АртеВизия“.

Началото започва от Zoo Cafe LION до музея, където от специална инфо точка малчуганите ще получат талон събиране на точки. След това ги очакват пет творчески и забавни работилници и на финала - специални подаръци.

Първото предизвикателство ще бъде да напълнят свой плюшен енот или да оцветят картинка, посветена на опазването на природата. След това ще могат да посетят два специални фото къта, в които да влязат в ролята на лъв и енот или да си направят снимка с любимите талисмани Хъкси и Лео. Именно те ще разкажат как децата могат да участват в томбола с награда – ваучер за парти костюм или аксесоари на стойност 100 евро.

В зоната "Раздвижи се с Хъкси“ организаторите са подготвили игри с топка по мишена, дартс, пъзели, зарчета и още интересни състезания, а за най-малките – "Дискотека под дърветата“.

Изненадите продължават с магично рисуване върху вода, което ще запознае децата с древното източно изкуство ебру. Всяко дете ще може да участва в демонстрация и да види как върху водната повърхност оживяват цветя, птици и причудливи форми. Предвиден е и урок по разпознаване на билки, а най-наблюдателните участници ще могат да спечелят безплатен вход за Природонаучния музей.