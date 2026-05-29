Дефиле, съпроводено от звуците на гайда и занаятчии, тръгна в 17.00 часа от Община Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Крайната му цел е площад "Римски стадион", където в 17:30 часа официално се открива пролетното издание на Панаира на занаятите. За доброто настроение се грижат от Школата за народни танци Луди Млади към НЧ"Проф. Кирил Дженев-2018“ и Фолклорна школа "Челебийче“.

Регионална занаятчийска камара – Пловдив и Община Пловдив за поредна година организират традиционния Пролетен панаир на занаятите "Забравени техники, възродено майсторство“. От днес до 31 май 2026 г. улица "Райко Даскалов“/Малката главна/ се превръща в сцена на живите български традиции, където над 60 майстори-занаятчии от цяла България ще представят и демонстрират богатството на своите творчески умения и майсторство в традиционни занаяти.

Забравени техники, възродено майсторство е един от главните акценти в Панаир на занаятите. В свят, в който всичко се случва бързо, на Малката главна времето забави своя ход и жителите и гости на Пловдив ще имат възможност да се докоснат до стари занаяти, които оживяват пред очите им в импровизирани работилници. Майсторите Димитър Христов, Светлозар Йорданов, Росица Кирилова, Керстин Клаудия Маринов, Нафие Косин и Велика Стоева, пазители на традициите, вдъхват нов живот на забравени техники и занаяти.

Всеки може да види как се работи с ръчен дърводелски струг; с антична събирачна машина за кожи; дантели плетени с Фуркет и Фриволите; пътя от суровата вълна до готово изделие; предене и багрене с естествени материали. Тук всеки инструмент носи памет, всяко движение – знание, а всяко изделие – душа.

Докосни се до занаят – предоставя възможност на всички желаещи – малки и големи – да се включат в безплатни демонстрации и работилници. Под ръководството на утвърдени майстори могат да творят в занаятите : Грънчарство, Художествена керамика, Накити и Плъсти. /търсете указателни табели БЕЗПЛАТНА РАБОТИЛНИЦА/

Във Викторини с награди, гостите на Панаира имат възможност да предизвикат знанията си, да научат любопитни и интересни факти и да се включат в забавни предизвикателства. Най-активните участници ще бъдат отличени с награди!