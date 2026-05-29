Началникът на Отделението по спешна медицина в УМБАЛ "Свети Георги“ доц. д-р Кирил Атлиев получи престижна награда в категорията "Цялостен принос и дългогодишна професионална дейност в системата на спешната медицинска помощ“ по време на церемонията "Годишни награди за спешни медици“. Престижното отличие бе връчено в рамките на официалните събития, организирани по повод Световния ден на спешната помощ.

Спечелената награда представлява изключително висока оценка за денонощния труд на целия екип в пловдивското лечебно заведение, информираха за Plovdiv24.bg от пресцентъра. Структурата осигурява непрекъсната и специализирана медицинска помощ за гражданите на Пловдив, региона и на територията на цяла България.

Утвърждаване като лидер в спешната помощ

Под ръководството на доц. д-р Кирил Атлиев Отделението по спешна медицина успява трайно да се утвърди като едно от най-ключовите и стратегически звена в националната система на спешната помощ. Показателен за сериозния обем на работа е фактът, че само в рамките на изминалата година през структурата са преминали за диагностика и лечение над 120 000 пациенти, което я нарежда на едно от първите места сред най-натоварените спешни медицински структури в страната.

Признание за колективните усилия на медиците

Доц. Атлиев бе категоричен, че полученото отличие има висока стойност за всички негови колеги. По думите му спешната медицина по своята същност представлява колективно усилие, в което лекари, медицински сестри, фелдшери, санитари и останалите специалисти са длъжни да работят рамо до рамо в името на живота и здравето на пациентите. През годините медицинският състав е доказал своите възможности при овладяването на редица кризисни ситуации и инциденти с мащабен обществен отзвук, изискващи незабавна организация, сериозен професионализъм и прецизна координация между структурите.

Стратегически приоритет за най-голямата болница

В качеството си на най-голямата университетска болница на територията на Южна България, УМБАЛ "Свети Георги“ продължава да залага на развитието и модернизирането на спешната помощ като основен стратегически приоритет за бъдещето на лечебното заведение.