Район "Западен“ отново превръща края на май и началото на юни в истински празник за децата и семействата с поредица от събития, посветени на здравето, творчеството, спорта и забавленията. В рамките на няколко дни парк "Ружа“, Гребната база и квартал "Прослав“ ще се изпълнят с игри, усмивки и полезни инициативи за малки и големи.

"За нас е важно децата не само да се забавляват, но и да растат в среда, която ги насърчава към здравословен начин на живот, движение, творчество и общуване. Подготвили сме разнообразна програма съвместно с партньори, която съчетава полезното с приятното и вярвам, че всяко дете ще открие своето вдъхновение“, коментира кметът на район "Западен“ Тони Стойчева. По думите ѝ празниците са възможност семействата да прекарват повече време заедно и да създават красиви спомени.

ПРОГРАМА

Детска здравна къща

30 май | 10.00-14.00 ч. | парк "Ружа“

Събитието ще бъде едно своеобразно пътешествие, което ще покаже на децата колко важно е да се грижат за здравето си.

Под мотото "Здрав дух в здраво тяло!“ малчуганите ще откриват тайните на здравословния начин на живот по увлекателен и забавен начин. В 8 тематични шатри те ще бъдат посрещнати от здравни съветници със задачи, игри и практични съвети за здравословни навици.

Внимание ще бъде обърнато на проблема с екранната зависимост и как децата да прекарват повече време далеч от екранните устройства.

Инициативата "Детска здравна къща" се провежда за трета поредна година, като предстоящото издание ще бъде надградено с нови активности – "буферни“ зони за игри за децата и предизвикателства за родителите. В края на приключението всеки участник ще има възможност да изработи своя значка и така да стане част от специална благотворителна мисия.

Събитието е за деца от 6 до 12 години, като те трябва да са придружени от възрастен.

Организатори: "АДРА България" и Фондация "Грижа за здравето"

31 май | 10.00-13.30 ч. | парк "Ружа“

• 10.00-12.00 ч. Рисуване на лица;

• 10.00-12.00 ч. Пъстра магия от гипс – работилница на Мариана и Петя;

• 10.00-12.00 ч. Творилница на Дени и Мими – създаване на цветни маски и оцветяване на приказни герои;

• 10.30-12.30 ч. Забавна програма със "Слон Балон“ – игри и танци с аниматори;

• 10.30-11.30 ч. Цветарница на "Дивна Ботаника“ – децата ще се потопят в света на цветята, ще научат интересни факти и ще засадят свое растение.

• 11.00-12.00 ч. "Скачай с Декатлон“ – Fit Jumping тренировки на батути;

• 12.00-13.30 ч. Работилници на Фондация "Споделени наследства“:

- "Създай мозайка“ – мозаечни композиции, вдъхновени от приложните изкуства

- "Образи, достигнали до нас“ – занимания, посветени на класическото изкуство и създаване на авторски творби върху текстил *местата са ограничени;

• Представяне на дейността на Театър "Акт 45" и "Ателие 47" – център за култура и себеразвитие; импро игри с публиката;

...... и още много изненади от супермаркети "Лекси“ и аптеки "36.6“. Любимият маскот Здравко ще раздава балони и витаминени подаръци!

Организатор: район "Западен"

Водно приключение

31 май | 16.00-18.00 ч. | Хангарите – Гребна база

Събитието има за цел да запознае деца, родители и жителите на града с красотата, достъпността и историята на един от най-успешните български спортове – кану-каяка, донесъл десетки европейски, световни и олимпийски отличия за България.

Ще имате възможност да:

• опитате безплатно каране на каяци и канута;

• наблюдавате демонстрации от състезатели;

• се срещнете с шампиони;

• научите повече за историята на спорта в Пловдив;

• се включите в игри и активности за деца и семейства.

Специален акцент в програмата ще бъдат и атрактивните драконови лодки – зрелищна дисциплина, която набира все по-голяма популярност по света и съчетава отборен дух, синхрон и истинско водно шоу. Посетителите ще могат сами да се качат в лодките и да усетят емоцията от гребането.

Късметлии ще имат шанс да спечелят награди от томболата, осигурени от партньора DECATHLON Bulgaria.

Организатори: Спортно училище "Васил Левски" – Пловдив и СККК "Тракия“, с подкрепата на район "Западен“.

Ден на детето

1 юни | 16.00-18.00 ч. | кв. "Прослав", паркът срещу ОУ "Тодор Каблешков"

• Представяне на пиесата "Плодчета" с участието на Боби, Ники, Румен, Мария и Вики, режисьор: Лили Секова;

• Ани Шаркова ASHA ще ни заведе в света на сценичното изкуство и забавленията: игри "Познай какво съм", "Животни и звуци", "Лимбо дискотека" и др.;

• Творческо ателие за оцветяване на гипсови фигурки;

• Рисуване на лица;

и много изненади от шоколадова фабрика