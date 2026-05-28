Стартираха дейностите по изпълнение на основен ремонт на ул. "Христо Ботев“ в с. Калояново. Проектът се реализира чрез ДФ "Земеделие“ и е на стойност 906 935 евро. Срокът на изпълнение е 180 дни. Движението на улицата за автомобили през деня е затруднено заради ремонтните дейности. По проекта са заложени изграждането на шахти и подземна гофрета за комуникации.

Междувременно започна ремонт и на ул. "Средна гора“ в Калояново. Проектът също е по ДФ "Земеделие“, ще бъдат изградени нови тротоари и ще бъде поставен нов асфалт. Срокът на изпълнение отново е 180 дни. Проектът е на стойност 471 801 евро. Има затруднение в движението на автомобили по улицата до приключването на ремонтните дейности.

Очаква се изпълнителите да приключат обектите предсрочно. Припомняме, че и на ул. "Христо Ботев“, и на ул. "Средна гора“ чрез предишен проект е извършена подмяна на водопровода. Продължават ремонтите по улиците "2“-ра и "3“-та в с. Дълго поле.