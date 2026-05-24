С много емоция, детски усмивки и висок градус на родолюбие Асеновград тържествено отбеляза 24 май – Деня на българската азбука, просветата и културата и на славянската книжовност. Централният площад на града се превърна в голяма празнична сцена, обединила учители, ученици, културни дейци и стотици граждани.

Талант и красота под небето на Асеновград

Празничната програма, организирана детайлно от Община Асеновград, бе изцяло завладяна от талантите на местните училища и детски градини. Младите изпълнители и изявени състави подариха на публиката истински спектакъл от цветове и звуци.

В програмата бяха включени тематични танци и вдъхновяващи музикални изпълнения на патриотични песни, посветени на българското слово и писменост.

Официално обръщение към присъстващите отправи кметът на общината д-р Христо Грудев. В своето тържествено слово той подчерта историческата значимост на делото на Светите братя Кирил и Методий и ролята на съвременните будители.

Днес, на 24 май – един от най-българските празници, отдаваме почит към делото, което ни е съхранило като народ през вековете. На този ден празнуваме знанието, духовността и нестихващото желание на нацията ни да се развива и да твори, заяви кметът на Асеновград д-р Груев.

Той изрази и специална благодарност към образователния сектор в града, обръщайки се към учителите и хората на изкуството, които ежедневно и неуморно се справят с предизвикателствата на модерната образователна система. Той ги призова да продължат да превеждат младото поколение по пътя на знанието с абсолютно същата всеотдайност.