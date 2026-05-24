С много емоция, детски усмивки и висок градус на родолюбие Асеновград тържествено отбеляза 24 май – Деня на българската азбука, просветата и културата и на славянската книжовност. Централният площад на града се превърна в голяма празнична сцена, обединила учители, ученици, културни дейци и стотици граждани.
Талант и красота под небето на Асеновград
Празничната програма, организирана детайлно от Община Асеновград, бе изцяло завладяна от талантите на местните училища и детски градини. Младите изпълнители и изявени състави подариха на публиката истински спектакъл от цветове и звуци.
В програмата бяха включени тематични танци и вдъхновяващи музикални изпълнения на патриотични песни, посветени на българското слово и писменост.
Официално обръщение към присъстващите отправи кметът на общината д-р Христо Грудев. В своето тържествено слово той подчерта историческата значимост на делото на Светите братя Кирил и Методий и ролята на съвременните будители.
Той изрази и специална благодарност към образователния сектор в града, обръщайки се към учителите и хората на изкуството, които ежедневно и неуморно се справят с предизвикателствата на модерната образователна система. Той ги призова да продължат да превеждат младото поколение по пътя на знанието с абсолютно същата всеотдайност.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!