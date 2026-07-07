Кметът на Община Кричим Атанас Калчев отправи официален и изключително важен апел към жителите, гостите и всички преминаващи през територията на общината за повишено внимание и отговорно поведение поради екстремния риск от възникване на пожари през настоящия летен сезон. Той подчертава, че комбинацията от високи температури и човешка небрежност е основната предпоставка за бързото разпространение на огнената стихия.

По думите му пожарите могат да нанесат необратими щети върху природата, да унищожат имущество и директно да застрашат човешки животи, ако не се прояви максимална бдителност.

Строги забрани в горските и земеделските територии

Общинското ръководство напомня на всички граждани, че паленето на открит огън в горски и земеделски масиви, както и в непосредствена близост до суха растителност, е абсолютно забранено и крие огромен риск. Атанас Калчев призовава преминаващите и местните жители да не изхвърлят незагасени цигари, да не оставят леснозапалими материали на открито и да преустановят замърсяването на околната среда със стъклени отпадъци, тъй като те могат да действат като лупа и да предизвикат пожар.

Личната отговорност като щит срещу бедствията

"Всяка искра може да прерасне в пламък и да нанесе тежки щети на имуществото, природата и човешкия живот. Затова нека бъдем отговорни, бдителни и да проявяваме необходимата грижа към околната среда и безопасността на всички“, заяви кметът Атанас Калчев в своето обръщение. Според него превенцията изисква съзнателни усилия от всеки един член на обществото.

Действия при спешни ситуации и благодарност към общността

В случай на забелязване на дим или развиващ се пожар, гражданите трябва незабавно да подадат сигнал на единния европейски номер за спешни повиквания 112, за да се гарантира бърза и адекватна реакция от страна на пожарната и компетентните служби. Кметът изразява благодарност към жителите за тяхната ангажираност и изразява пълна увереност, че с общи усилия бедствията в Пловдивския регион могат да бъдат предотвратени. По думите му, само чрез колективна отговорност и навременни действия може да се съхрани природното богатство и да се гарантира сигурността в Община Кричим.