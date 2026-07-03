Кметът на Стамболийски Петър Неделев избра социалните медии, за да коментира решението на Сметната палата, в което е установен конфликт на интереси и му е наложена 5000 евро глоба. Причината е, че е потвърдил плащания по 7 преводни нареждания към свързаните с него фирми, които се водят на имената на двамата му синове.

В обръщение към жителите на община Стамболийски Петър Неделев твърди, че решението на Сметната палата все още не му е връчено, не го е получил и не е официално запознат със съдържанието му. В тази връзка пита нормално ли е предшественикът му (б.а. - Георги Мараджиев) да прави публични коментари и изводи и да отправя тежки обвинения. Изразява недоумение как един документ стига първо до политическия му опонент, а не до човека, за когото се отнася. Пита по какъв път е получена информацията и защо се използва като политическа бухалка още преди да е приключила законовата процедура.

По този случай вече бяха извършени две проверки от Комисията за противодействие на корупцията. И при двете не беше установен конфликт на интереси. Сега Сметната палата достига до различен извод и няма как да не си задам още един въпрос. Сметната палата се ръководи от Димитър Главчев, избран от ГЕРБ. Бившият кмет също е представител на ГЕРБ. А още преди решението да бъде връчено на мен, то вече е коментирано и използвано от него за политически атаки. Всеки сам може да си направи извода дали това е случайност - заявява Петър Неделев.

Според него, от общо около 10 000 лева разходи, за които става въпрос, близо 8 500 са част от неразплатените с години фактури, които бившият кмет е завещал на наследника си. Този факт удобно се премълчавал, защото не се вписвал в политическия сценарий, който се опитвали да изградят. Неделев отбелязва, че най-активен в ролята на обвинител е човекът, около чието управление през годините има множество публично известни въпроси, сигнали и проверки, но вместо да дава отговори по тях, той предпочитал да раздава присъди на другите.

Кметът заявява, че ще продължи да работи за хората на община Стамболийски, за изпълнението на инфраструктурните проекти, развитието на социалните услуги и подобряването на средата за живот, защото е поел отговорност и не смята да се отклони от нея.

Категоричен съм – предсрочни избори няма да има. Няма да позволя политически сценарии, внушения и лични атаки да отклонят общината от пътя на развитието. Ще защитя името си и правата си по законовия ред и ще продължа да изпълнявам отговорно задълженията си като кмет - заявява Петър Неделев.

В заключение казва, че истината се установява в съда, а доверието на хората - с работа.

Както Plovdiv24.bg вече писа, след влизане в сила на решението на Сметната палата, в 3-дневен срок Общинската избирателна комисия в Стамболийски трябва да отстрани от поста Петър Неделев. Решението подлежи на двуинстанционен контрол - в Административния съд в Пловдив и пред ВАС, като там процедурата може да отнеме до 6 месеца. Това означава, че при добър адвокат, докато излезе окончателното решение, може да му изтече мандатът. Отделно, Неделев има право да обжалва и акта на ОИК за отстраняването също пред две инстанции.