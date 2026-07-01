Цените на храните и напитките у нас продължават да са сред най-коментираните теми през последните седмици. Както по магазините, така и по заведенията и ресторантите. А също така и сравненията с Гърция. По този повод пловдивският адвокат Стефан Левашки казва следното:

Да похвалим и ние българското. Вчера по стара традиция, веднага щом минахме Маказа, звъннахме по телефона в рибния ресторант в Черноочене и си поръчахме два килограма пържен шаран за вкъщи.

Отнесохме си го до Пловдив още топъл и както винаги беше великолепен на вкус. Цената му е близо три пъти по-ниска от стойността на прощалния ни обяд в Гръцко, вярно, изобилстващ от морски дарове.

Пробвайте някой път, като се прибирате от Беломорието през Маказа, няма да сбъркате.