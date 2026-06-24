На 23 юни Античният театър в Пловдив беше домакин на първото издание на "Тракийски награди за класическа музика" – най-новата мащабна инициатива на световната оперна прима и продуцент Соня Йончева и нейната компания SY11 Events. Събитието, с което официално бе открит и летният фестивал Opera Open, превърна древната тракийска земя в мост между богатото културно наследство и съвременното класическо изкуство.

Лауреатите на вечерта получиха уникални статуетки на Орфей, дело на скулптора Петър Арбов. Сред наградените се отличиха водещи български и световни имена:

Цялостен принос: Анна Томова-Синтова (оперна легенда)

Певица и Певец на годината: Габриела Георгиева и световната сензация Якуб Юзеф Орлински

Режисьор и Композитор на годината: Вера Немирова и Добринка Табакова

Продукция на годината: Академик Пламен Карталов (за Вагнеровия фестивал на Софийската опера)

Балетен артист и Млад музикант: Марта Петкова и пианистът Емануил Иванов

Солист и Дебют на годината: Тромпетистът Пачо Флорес и Екатерине Буачидзе

Оперен театър на годината: Баварската държавна опера в Мюнхен

Музикалната програма предложи изключително разнообразие – от Монтеверди и Моцарт до Гершуин и Маркес, представено от оркестъра на Опера Пловдив под диригентството на Диан Чобанов. Специален емоционален акцент бяха изпълненията на хор "Детска китка" и Хора на пловдивските момчета "Стефка Благоева". Ceremonijata бе водена от Лили Бързева и Георги Любенов, а запис от нея предстои да бъде излъчен по БНТ.

Събитието затвърди ключовата роля на Държавна опера Пловдив и амбициите на Соня Йончева, която вече планира второто издание на престижните награди за 2027 г.