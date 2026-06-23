Мария Бакалова е в Пловдив.Причината е домакинството на историческото първо издание на тенис турнира от сериите ATP Challenger, което се провежда на червените кортове на ТК "Локомотив“.

Страхотен ден на ATP Challenger в Пловдив! Наистина може да се усети страстта, отдадеността и визията на хората, които работят зад кулисите, за да помогнат на българския тенис да расте. С нетърпение очаквам да следя турнира през следващите дни, сподели Мария Бакалова

Историческото събитие за града привлича сериозен международен интерес. Турнирът е от категория Challenger 50 и е с общ награден фонд от €56,700. Пловдивската публика има златния шанс да наблюдава на живо тенисисти от Топ 300 на световната ранглиста.

Българските надежди под тепетата

Организаторите дадоха сериозен шанс за изява и на най-талантливите млади български състезатели. С уайлдкард в основната схема влизат пловдивските любимци Янаки Милев и Илиян Радулов, както и Александър Василев. През квалификациите пък си проби път още един роден талант Динко Динев.

Организацията на ТК "Локомотив“ е на световно ниво, а перфектно подготвените клей кортове предвещават зрелищни битки до самия финал в края на седмицата.

Пловдивчани и гостите на града имат уникалната възможност да подкрепят родните таланти и да се насладят на тенис от най-висока класа.