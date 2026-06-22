"Здравейте, отличници!“ – с този поздрав даде начало на тържествения ритуал по дипломирането на 63-ия випуск на Езикова гимназия "Пловдив“ директорът Николай Радев. Средният успех от дипломите на всички 266 зрелостници е 5,71.
"Миналогодишните зрелостници вдигнаха летвата много високо, но вие не отстъпихте и не само потвърдихте, но и с малко надвишихте техния успех. Знаете колко трудно се пишат шестици в нашата гимназия, така че имената ви се нареждат до всички онези, които са доказали, че тя ражда победители и заема водещо място в българското образование. И така ще бъде“, каза Радев и като доказателство за думите си посочи статистиката от изминалите държавни зрелостни изпити.
Средният успех по български език и литература е 5,55, което отрежда на гимназията девето място в страната. 30 ученици имат 6.00 и на двата ДЗИ. 16 са получили пълни шестици и на матурите, и в дипломите. 59 ученици са с немски езикови дипломи, като 56 са защитили ниво С1. С най-висок успех завършва 12 б клас – 5,86, следван от 12 з – 5,83 и 12 б – 5,82.
Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондовете Галин Дурев награди всички 16 първенци, които завършват с пълно отличие от дипломата и от матурите: Виктория Нейкова, Боряна Танева, Данаил Бояджиев, Стефания Бекярова, Анна-София Недева, Ирена Димитрова, Петър Кирекчиев, Ъшъл Османджък, Весела Маринова, Здравка Дишкелева, Теодор Кунчев, Мейлин Мюмюнова, Ванеса Трифонова, Ива Карагьозова, Даниела Конакчиева, Екатерина Нешева.
С грамоти за отличен успех бяха наградени всички дванадесетокласници, които завършват с успех над 5.95. Грамотите им бяха връчени от класните ръководители заедно с дипломите.
С решение на Педагогическия съвет с грамоти за активно участие в училищния живот и значителен принос за утвърждаване авторитета та ЕГ "Пловдив“ бяха наградени Борис Кръстев – председател на Ученическия парламент през учебната 2024/25 г., Любомир Пиронков, Теа Докова, Гергана Кичукова, Ванеса Трифонова, Радостина Грудлева – знаманосци и асистентки, Марио Въчин – редактор на училищния вестник "Делта Те“, Надежда Недева – за участието й в националния отбор на Международната олимпиада по английски език, и Елена Чакърова – за активна дейност в организирането на училищни събития.
В обръщението си към учителите, към съучениците си и към родителите първенците на випуска благодариха за опората в трудни моменти, за безусловната любов и подкрепа и си обещаха, че където и да се срещнат след време, няма да бъдат непознати и да допуснат разочарование.
Директорът Николай Радев прикани абитуриентите да аплодират своите учители, които са ги подкрепяли по време на петгодишното им обучение и нито за миг не са се съмнявали в успеха им. А към родителите се обърна с думите: "Благодаря ви, че гледахме в една посока и имахме една и съща цел. Благодаря ви за това, че бяхме партньори. Радвам се и се гордея заедно с вас!“.
А на випуск 2025 пожела: "Мечтайте! Бъдещето е ваше!“ Той спази традицията и прехвърли пискюла на шапката отляво надясно, с което символично обяви дипломирането на всеки от завършващите, пише u4avplovdiv.com.