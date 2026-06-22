"Здравейте, отличници!“ – с този поздрав даде начало на тържествения ритуал по дипломирането на 63-ия випуск на Езикова гимназия "Пловдив“ директорът Николай Радев. Средният успех от дипломите на всички 266 зрелостници е 5,71.

"Миналогодишните зрелостници вдигнаха летвата много високо, но вие не отстъпихте и не само потвърдихте, но и с малко надвишихте техния успех. Знаете колко трудно се пишат шестици в нашата гимназия, така че имената ви се нареждат до всички онези, които са доказали, че тя ражда победители и заема водещо място в българското образование. И така ще бъде“, каза Радев и като доказателство за думите си посочи статистиката от изминалите държавни зрелостни изпити.

Средният успех по български език и литература е 5,55, което отрежда на гимназията девето място в страната. 30 ученици имат 6.00 и на двата ДЗИ. 16 са получили пълни шестици и на матурите, и в дипломите. 59 ученици са с немски езикови дипломи, като 56 са защитили ниво С1. С най-висок успех завършва 12 б клас – 5,86, следван от 12 з – 5,83 и 12 б – 5,82.

Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондовете Галин Дурев награди всички 16 първенци, които завършват с пълно отличие от дипломата и от матурите: Виктория Нейкова, Боряна Танева, Данаил Бояджиев, Стефания Бекярова, Анна-София Недева, Ирена Димитрова, Петър Кирекчиев, Ъшъл Османджък, Весела Маринова, Здравка Дишкелева, Теодор Кунчев, Мейлин Мюмюнова, Ванеса Трифонова, Ива Карагьозова, Даниела Конакчиева, Екатерина Нешева.

За пореден път доказахте, че Английската гимназия е еталон. Помнете учителите си, пазете в сърцето си своята родина, където и да се реализирате по света. Ще разчитаме да бъдете по-доброто утре, обърна се депутатът към випуск 2026.

С грамоти за отличен успех бяха наградени всички дванадесетокласници, които завършват с успех над 5.95. Грамотите им бяха връчени от класните ръководители заедно с дипломите.

С решение на Педагогическия съвет с грамоти за активно участие в училищния живот и значителен принос за утвърждаване авторитета та ЕГ "Пловдив“ бяха наградени Борис Кръстев – председател на Ученическия парламент през учебната 2024/25 г., Любомир Пиронков, Теа Докова, Гергана Кичукова, Ванеса Трифонова, Радостина Грудлева – знаманосци и асистентки, Марио Въчин – редактор на училищния вестник "Делта Те“, Надежда Недева – за участието й в националния отбор на Международната олимпиада по английски език, и Елена Чакърова – за активна дейност в организирането на училищни събития.

В обръщението си към учителите, към съучениците си и към родителите първенците на випуска благодариха за опората в трудни моменти, за безусловната любов и подкрепа и си обещаха, че където и да се срещнат след време, няма да бъдат непознати и да допуснат разочарование.

Директорът Николай Радев прикани абитуриентите да аплодират своите учители, които са ги подкрепяли по време на петгодишното им обучение и нито за миг не са се съмнявали в успеха им. А към родителите се обърна с думите: "Благодаря ви, че гледахме в една посока и имахме една и съща цел. Благодаря ви за това, че бяхме партньори. Радвам се и се гордея заедно с вас!“.

А на випуск 2025 пожела: "Мечтайте! Бъдещето е ваше!“ Той спази традицията и прехвърли пискюла на шапката отляво надясно, с което символично обяви дипломирането на всеки от завършващите, пише u4avplovdiv.com.