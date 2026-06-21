Лятото официално настъпва днес, а Пловдив отново ще бъде сред най-горещите точки на картата на България. Според синоптиците от НИМХ в деня на лятното слънцестоене под тепетата ни очакват истински летни температури, като се очаква термометърът ще достигне до 32°C. Докато в други части на страната се очакват следобедни превалявания, Пловдив ще се радва на предимно слънчево и горещо време.

Астрономическото лято настъпва в 11:24 часа

Днешният ден е по-специален – в 11 часа и 24 минути настъпва лятното слънцестоене, с което официално се поставя началото на астрономическото лято в Северното полукълбо. Атмосферното налягане в страната ще остане без съществена промяна и ще бъде по-високо от средното за месеца.

Денят ще бъде изключително дълъг – продължителността му е цели 15 часа и 19 минути (слънцето изгрява в 5:49 ч. и залязва в 21:08 ч.).

Прогнозата по региони: Къде ще превали и прегърми?

Докато Пловдив и по-голямата част от Тракийската низина ще се радват на слънце, в други райони на страната времето ще покаже и по-динамичното си лице:

В планините: Преди обяд ще е слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра ще е около 22°C, а на 2000 метра – около 15°C. Ще духа умерен североизточен вятър.

По Черноморието: Следобед облачността ще се увеличи, по-значително над Северното Черноморие, където ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 25°C и 28°C, а морската вода е с приятните 22°–24°C. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

В София: Максималната температура в столицата ще достигне около 30°C.

Важно за Пловдив: В града ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, който ще носи лека прохлада в следобедните часове, но въпреки това се препоръчва да избягвате прекия престой на слънце в пиковите часове.

Фаза на Луната

Луната залязва в 0:55 ч. и изгрява в 13:02 ч. Фазата, в която се намира, е един ден преди първа четвърт.