Малко хора знаят, че в Пловдив се намират останките на една от най-старите известни синагоги извън пределите на днешен Израел. Построен през началото на III век сл. Хр. в древния Филипополис, този храм е единствената открита досега антична синагога на територията на България и представлява изключително ценен паметник на културното и религиозното наследство на Балканите, разказват за нея организацията на евреите в България "Шалом".

Синагогата е издигната по времето на династията на Северите и впечатлявала със своите размери и архитектура. Сградата била от базиликален тип и се състояла от три кораба - централен и два странични. В съответствие с еврейската традиция храмът бил ориентиран на юг, към Йерусалим.

Археологическите проучвания разкриват, че вътрешността на синагогата е била богато украсена с великолепни подови мозайки, изработени в ярки цветове и с високо художествено майсторство. Сред най-ценните находки са изображенията на менората – седемсвещника, който е един от най-важните символи на юдаизма. Открити са още палмова клонка и разнообразни геометрични орнаменти.

Особен интерес представлява и четириредов надпис на гръцки език, в който са записани имената на дарителите, подпомогнали изграждането и поддържането на храма. Той дава ценна информация за живота и организацията на местната еврейска общност.

Историята на синагогата отразява бурните събития в Римската империя. Около 250 г. сградата е сериозно повредена по време на готските нашествия, но впоследствие е възстановена в първоначалния си вид. В началото на V век, по време на преследванията срещу еврейските общности, храмът отново е разрушен.

По-късно синагогата е възстановена и разширена. Именно от този период датира вторият слой подови мозайки, в които вече липсват традиционните еврейски символи. В края на VI век сградата окончателно е изоставена и разрушена.

Руините на древния храм са открити през 1981 г. при археологически разкопки в централната част на Пловдив. Днес реставрираната мозайка от синагогата е сред най-ценните експонати на Археологическия музей в града и представлява едно от най-значимите свидетелства за присъствието на древна еврейска общност във Филипополис.

Този забележителен паметник е ярко доказателство за хилядолетните връзки между българските земи и еврейския народ. Той напомня за богатото културно многообразие на древния Филипополис и за важната роля на еврейската общност в историческото развитие на региона.

Останките на Античната синагога са разположени в централната част на града, на съвременния булевард "Княгиня Мария Луиза“.