През нощта в повечето райони от страната ще бъде предимно ясно. Временни увеличения на облачността ще има над Северна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, съобщават от НИМХ.

На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина – временно умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28° и 33°, в Пловдив – около 33°.

През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Ще има и градушки.

Прогноза за времето в Пловдив на 15, 16 и 17 юни

Хладинка в планините

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. По-късно през деня и през нощта срещу вторник ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

Идеално за море

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие – временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 19°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по Северното Черноморие до 3 бала.