Само за 4 дни популярният турски ресторант "Антик" на бул. "Шести септември" 216 беше напълно заличен от пловдивския пейзаж. Багерите започнаха да разрушават постройките във вторник, а в петък сутрин теренът вече беше заравнен, предава Plovdiv24.bg.

Теренът е частен и предстои на мястото да се издигне нова жилищна сграда. Параметрите на обекта ще станат известни на по-късен етап.

Ресторант "Антик" съществува повече от 15 години и предлагаше на клиентите си традиционни турски ястия, приготвяни пред клиентите. Заведението затвори в началото на годината.