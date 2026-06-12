Почернената майка на Димитър Малинов от Цалапица, Атанаска Бакалова сподели своята мъка в социалните мрежи, след като получи личните вещи на жестоко убития си син. Случаят, който разтърси цяла България и предизвика вълна от протести, продължава да оставя дълбока следа в обществото.

Тази сутрин получих призовка от Окръжния съд да отида и взема вещите на Митко... Телефон, кейс за телефона, слънчевите му очила и 3 броя запалки! Взех ги и плаках, това бяха вещите му... Счупен телефон... А него кой може да ми го върне, аз си искам детето... Не искам вещи и болка, която ме пронизва! , сподели съкрушената майка.

Припомняме, че 24-годишният Димитър Малинов изчезна през юли 2023 г., а тялото му бе открито дни по-късно, заровено край село Цалапица. Разследването установи, че младежът е починал вследствие на жесток побой.

Основният заподозрян за престъплението Рангел Бизюрев, избяга от страната веднага след убийството, което наложи издаването на Европейска заповед за арест. След месеци укриване той бе задържан в Нидерландия и екстрадиран обратно в България, за да застане пред съда.

След поредица от тежки съдебни заседания, разпити на свидетели и изслушване на експертизи, съдът постанови окончателна присъда за Рангел Бизюрев в размер на 17 години лишаване от свобода.

Близнаците Борислав и Валентин Динкови, обвинени в лично укривателство и подпомагане на извършителя, също получиха ефективни присъди.

Въпреки постановеното наказание за Бизюрев, близките на Митко остават категорични, че справедливостта не е пълна. Майката на убитото момче многократно заявява, че няма да спре дотук. Тя е твърдо решена да търси правата си и пълната истина на международно ниво, като заведе дело в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Семейството и протестиращите граждани, които ги подкрепяха неотлъчно през целия процес, настояват за преквалифициране на обвиненията на помагачите и за най-строгите възможни наказания за всички замесени в трагедията.