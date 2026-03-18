След час Върховния касационен съд (ВКС) ще проведе заседание по касaционно обжалване на присъдата на Рангел Бизюрев, признат за виновен в убийството на 24-годишния Димитър Малинов от село Цалапица.

Съдия докладчик в процеса е Ружена Керанова. 

Майката на Митко, Атанаска Бакалова, която е водач на гражданската кауза "СИЯНИЕ“ в Пловди написа следното:

"Имам нужда от Подкрепа! Митко го няма от 2г и 8 месеца, но за вас и за вашите деца трябва да се борим, да спрем тази безнаказаност! За Митко, за вашите деца, за всички нас! Аз изминах един много тежък и труден път. Ако беше жив баща му и той би искал да види справедливост! Битката е безмилостна, за Митко, за справедливостта, за децата ни, за бъдещето ни!

Аз останах с най-голямата болка и не пожелавам да минете по моя път!".

През декември 2025 години Апелативен съд Пловдив увеличи наказанието на Бизюрев от 15 години на 17 години.

В решението си от над 40 страници апелативните магистрати тогава посочват, че Окръжен съд - Пловдив правилно е приел, че единствено Рангел е нанасял удари на пострадалия.

Според Апелативен съд Пловдив подсъдимият е проявил неоправдана  агресия към пострадалия при очевидно физическо надмощие. По време на нанасяне на ударите е пренебрегнал молбата на Димитър да преустанови побоя. След това го е оставил да лежи на земята в безпомощно състояние.

Съдът отчита, че след деянието подсъдимият предприел активни действия по заличаване на следите от престъплението.

Решението на Пловдивският апелативен съд не бе окончателно и защитата на Бизюрев се е въдползвала от това и е обжалване пред ВКС.

Припомняме, че защитата на Рангел настоя пред Апелативен съд Пловдив за преквалификация на деянието по чл. 122 от НК – причиняване на телесна повреда, довела до смърт по непредпазливост.