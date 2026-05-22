Няма пострадали при катастрофа, възникнала около 23 ч. снощи на бул. "Кукленско шосе“ в Пловдив. Според предварителната информация водач на лек автомобил "Мерцедес“ е загубил контрол и се е блъснал последователно в електрически стълб, мантинела и паркирано МПС, съобщиха от ОД МВР в града под тепетата.

Алкохолната проба е отрицателна, по случая е взето административно отношение от екип на сектор "Пътна полиция“. През деня обаче са регистрирани други две произшествия, в резултат на които пешеходец и велосипедист са настанени в болница.

Около 10.45 ч., на бул. "Македония“ пресичащ на пешеходна пътека възрастен мъж бил ударен от извършващ ляв завой лек автомобил. Четири часа по-късно, край моста на р. Марица на околовръстния път (II-86), товарен автомобил с прикачено ремарке засегнал със задната си част движещия се по пътното платно велосипедист.

И двамата пострадали са оставени под лекарско наблюдение без опасност за живота. Всички участници са изпробвани с дрегер, стойностите са отрицателни. По случаите се водят досъдебни производства.