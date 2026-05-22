Двама украински граждани са задържани в Пловдив за стрелбата в центъра на Варна, при която пострада 73-годишна жена.

Инцидентът стана на 8 май 2026 г. след спор между двамата мъже. Скандалът ескалирал до физическа саморазправа, при която единият от участниците извадил огнестрелно оръжие и произвел изстрел.

Възрастната жена, която по това време седяла на пейка в близост, била улучена в ръката от рикоширал куршум. Тя веднага е транспортирана в болница, като по информация на лекарите е без опасност за живота.

След инцидента извършителите напуснали мястото и успели да се укриват в продължение на две седмици. В резултат на мащабна полицейска операция обаче те са локализирани и арестувани в Пловдив.