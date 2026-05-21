Велосипедист е пострадал на Околовръстното шосе на Пловдив, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на ОДМВР.

Мъжът, на около 50 години, е паднал при преминаването на камион край него. Но какво точно се е случило не е ясно засега - или е бил закачен, или е паднал от въздушната струя при преминаването на тежкотоварния автомобил, уточниха от полицията.

Няма данни да е сериозно пострадал.

На място са пристигнали линейка и полиция. Мъжът е бил хоспитализиран в УМБАЛ "Свети Георги". Очакват се резултатите от прегледите.

Инцидентът е станал около 14,10 ч. в района на кръговото кръстовище с Пазарджишко шосе.