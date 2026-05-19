Близки и приятели на загиналия моторист Недялко Бакалски за пореден път изразиха недоволството си от продължаващото вече четири години съдебно производство срещу подсъдимия Иван Иванов. Днешното заседание по делото отново не приключи с очакваното изслушване на последната експертиза, което допълнително забавя финалния съдебен акт, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

През целия процес Иван Иванов не признава вина. Днес, преди заседанието, той заяви, че мотористът се е движел с над 100 км/ч и изрази надежда, че "истината най-накрая да излезе наяве“.

Преди началото на заседанието пред сградата на съда в Пловдив се проведе протест на близки и приятели на Бакалски. Те настояват за ускоряване на процеса и произнасяне на окончателна присъда. Майката на загиналия сподели, че всяко ново отлагане задълбочава болката на семейството.

Припомняме, че през пролетта на 2025 г. Апелативният съд в Пловдив отмени предходната присъда на Иван Иванов и върна делото за ново разглеждане поради допуснати процесуални нарушения.

Първоначално подсъдимият бе осъден условно на 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. Съдът бе постановил и отнемане на свидетелството му за управление на МПС за срок от 5 години.

Според обвинителния акт инцидентът е станал на 5 май 2022 г. на кръстовището между бул. "Шести септември“ и ул. "Копривщица“ в Пловдив. Иван Иванов, управлявайки лек автомобил, е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на 20-годишния Недялко Бакалски. Пострадалият е починал няколко дни по-късно - на 12 май 2022 г.