Двама водачи с концентрация на алкохол в кръвта около 4 промила са били заловени вчера в Асеновград. Под въздействие на солидно количество изпити спиртни напитки – над 3 промила, бил и друг мъж, предизвикал с автомобила си катастрофа с материални щети на пътя между Поповица и Чирпан.

Междувременно в района на 234 км на главен път Пловдив – Хасково бил задържан шофьор без свидетелство за правоуправление, пиян с 2 промила и употребил наркотични вещества. Дрогиран и неправоспособен зад волана на лек автомобил бил засечен и мъж на ул. "Солунска“ в областния град.

В диапазона от 2 до 3 промила дрегерите отчели и при проверки на още трима водачи, спрени на пловдивския бул. "Дунав“, в участъка между Асеновград и Поповица и в село Виница. Срещу осмината извършители се водят бързи производства, съобщават от ОД МВР Пловдив.