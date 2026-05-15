Очевидец на произшествието при църквата ""Света Петка" в Пловдив се свърза с Plovdiv24.bg, за да уточни, че не става въпрос за технически проблем, а за пътен инцидент.

Едната гума и част от калника на едната кола са увредени. Става дума за кръстовището между бул. "Княгиня Мария Луиза“ и ул. "Петко Д. Петков". Движението е затруднено. Органите на реда тепърва ще установяват причината за възникването на сблъсъка.

Кръстовището е с нова организация на движението

На 7 април в Пловдив приключи обособяването на т.нар. защитен ляв завой по бул. "Княгиня Мария Луиза“ в посока към ул. "Петко Д. Петков“ и ул. "Иван Перпелиев“.

Промените са част от мерките на община Пловдив за подобряване на пътната безопасност и оптимизиране на трафика в натоварените градски участъци, съобщиха тогава за Plovdiv24.bg от общинската администрация.

От Общината очакваха новата организация да намали конфликтните точки между автомобилите и да улесни преминаването през кръстовището. В рамките на дейностите се подмениха LED модулите на светофарната уредба, бяха монтирани светлинни сигнали със стрелки, които ясно указват разрешените посоки на движение.

Очакваше се значително да се подобри пропускателната способност на кръстовището и да се повиши безопасността както за водачите, така и за пешеходците.