ОД МВР Пловдив излезе с официална информация за блъснатия по-рано днес пешеходец в града под тепетата. От пресцентъра на полицията съобщават следното:

Към 9.30 часа днес е подаден сигнал на телефон 112 за пътно произшествие с пострадал пешеходец на кръстовище между булевард "Шести септември" и ул. "Иван Радославов" в Пловдив.

Насоченият натам екип нас сектор "Пътна полиция" установил, че лек автомобил "Пежо", управляван от млада жена на около 25 години, ударил пресичащия на пешеходна пътека мъж на около 60 години. Пострадалият е транспортиран в болница за прегледи. Няма данни за употреба на алкохол.

До изчакване на резултата от прегледа на пострадалия движението в района на катастрофата се осъществява в едната лента. На място има полицейски служители.

