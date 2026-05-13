Безумна катастрофа е станала снощи в пловдивския район "Тракия", научи Plovdiv24.bg. Сблъсъкът се е случил около 22,30 часа на широко кръгово кръстовище - това между булевардите "Освобождение" и "Шипка".

Предвид късния час едва ли е имало някакво много натоварено движение в района. Потребители на социалната мрежа Фейсбук с удивление отбелязват, че се иска истински майсторлък, за да предизвикаш пътнотранспортно произшествие точно там и точно в този час.

Надяваме се да няма сериозно пострадали хора и възможно по-малко материални щети. Шофирайте внимателно и разумно.