80-годишен пешеходец е с опасност за живота след пътно произшествие вчера в Пловдив. Сигналът е получен в сектор "Пътна полиция“ около 17 ч. По предварителна информация възрастният мъж бил ударен от автобус от градския транспорт, докато пресичал на пешеходна пътека на кръстовището между бул. "Васил Априлов“ и ул. "Любен Каравелов“.

Пострадалият е настанен в болница със сериозни травми. Водачът на автобуса, на 35 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, стойностите са отрицателни.

Спрямо него е взета 24-часова полицейска мярка за задържане. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта“, съобщиха от пресцентъра на полицията в града под тепетата.