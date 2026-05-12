Катастрофа затруднява движението по булевард "Руски" в Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg. Ударили са се два автомобила, инцидентът е с материални щети и без данни за сериозно пострадали хора.

Органите на реда тепърва ще установяват причината за възникването на пътнотранспортното произшествие, като най-вероятно става дума за неспазване на дистанция. Сблъсъкът е станал близо до кръстовището с улица "Густав Вайганд“.

Шофирайте внимателно!