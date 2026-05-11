"Прекрасен имот. Щях да се гордея ние да го притежаваме и да го реализираме, но ние не сме участвали в процедурата за терена". Това коментира за Plovdiv24.bg строителният предприемач Владислав Колев по повод информацията, че върху част от терена на магазин "Билла" на бул. "Шести септември" 221 в Пловдив неговата строителна компания ще строи нова многофамилна жилищна сграда.

Теренът е собственост на "Билла България" ЕООД, част от австрийското дружество "REWE International AG". Миналата година е била проведена вътрешно-общностна процедура за продажба на част от имота. Фирмата на Владислав Колев действително е била поканена да участва, тъй като има обща граница на хипермаркета и една от нейните сгради в съседство, но в последствие се отказва.

"Билла България" е отправила питане и към други компании и тогава интерес са заявили някои от най-сериозните строителни фирми в Пловдив. Колев заяви, че не знае кой е участвал в процедурата и какъв е резултатът от нея. "Не сме участници и страна в някакви процедури" - категоричен е строителният предприемач.

Владислав Колев заяви, че винаги се е старал да не занимава брат си (б.а. - общинският съветник Георги Колев) със своите професионални ангажименти.

Преди дни медията ни реши да отправи официално запитване до хранителната верига, откъдето ни отговориха по доста витиеват и неясен начин, от който обаче по-скоро става ясно, че на въпросното място наистина в близко бъдеще предстои да започне нов строеж.

Какво ни отговориха от "Билла"

Благодарим за направеното запитване и възможността да предоставим реална информация по темата, с която да разсеем потенциални слухове и да успокоим нашите клиенти в града.

Магазинът на Billa на ул. "Шести септември“ 221 в Пловдив е сред най-успешните ни обекти в региона както по отношение на финансовите си резултати, така и по отношение на доверието на клиентите. Бъдещите ни планове за обекта са изцяло насочени към неговото развитие и не е предвидено затваряне на магазина за реконструкция.

Като компания с динамично развитие, Billa България идентифицира възможности за реализиране на по-широки формати, в рамките на които нейните търговски обекти се интегрират като част от комплексни концепции. Такъв подход би могъл да бъде приложен и при този обект в бъдеще, но на този ранен етап не бихме могли да предоставим по-детайлна информация.

Можем категорично да потвърдим, че магазинът на Billa ще остане на същото място и ще продължи да посреща своите клиенти.