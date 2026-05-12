Пловдивчани съвсем скоро ще имат възможността да се докоснат до един от най-динамично развиващите се автомобилни брандове в света. Легендарната британска марка MG (Morris Garages) официално влиза на българския пазар, а Пловдив е един от първите градове, които ще посрещнат новите модели на бранда с модерно дилърство, научи Plovdiv24.bg.

След като през 2007 г. марката бе закупена от китайския гигант SAIC, тя претърпя истински ренесанс. Сега MG стартира мащабна експанзия у нас. София и Пловдив са първите точки на картата, но до края на годината марката ще присъства в още 11 големи града, включително Варна, Бургас и Велико Търново, предлагайки пълно търговско и следпродажбено обслужване.

MG влиза с летящ старт, представяйки едновременно шест модела, покриващи сегментите B, B-SUV, C-SUV и D-SUV. Един от големите козове на MG е технологията Hybrid+. Тя вече генерира почти половината от продажбите на марката в Европа. Системата интелигентно съчетава бензинов двигател и електромотор, като автоматично превключва между електрически, бензинов или комбиниран режим.

През 2025 г. марката постигна рекордните 300 000 продажби в Обединеното кралство и Европа - ръст от близо 30% спрямо предходната година. Модели като SUV-а MG HS и гамата MG ZS (с ръст от 32%) се превърнаха в истински бестселъри, доказвайки, че комбинацията от британско наследство и иновативни технологии е печеливша формула.

История на марката

Всичко започва в Оксфорд, Англия. Сесил Кимбър, мениджър на компанията Morris Garages (собственост на Уилям Морис), започва да създава по-спортни и модифицирани версии на стандартните автомобили Morris. Името MG идва именно от инициалите на Morris Garages.

През 30-те, 40-те и 50-те години MG се превръща в символ на достъпния спортен автомобил. Марката става известна със своите двуместни открити коли (роудстъри), които са леки, бързи и елегантни. След Втората световна война американските войници пренасят модела MG TC в САЩ, което поставя началото на манията по европейските спортни коли в Америка.

Модели като MGA и MGB се превръщат в абсолютни класики и едни от най-продаваните спортни автомобили за времето си.

През втората половина на XX век MG преминава през ръцете на различни корпорации (British Leyland, Rover Group, BMW). През този период марката често страда от липса на инвестиции, въпреки че продължава да произвежда обичани модели като малкия MG Midget и хот-хеч версии на Rover.

През 2005 г. компанията-майка MG Rover фалира. Активите са закупени първо от Nanjing Automobile, а малко по-късно (2007 г.) компанията става част от SAIC Motor -най-големият автомобилен производител в Китай.