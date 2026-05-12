Пловдив се утвърждава като водещият център на строителната активност в България през първото тримесечие на 2026 година, като официалните данни на Националния статистически институт поставят областта на първо място по брой завършени жилищни обекти.

Със своите 171 нововъведени в експлоатация сгради, градът под тепетата успява да изпревари дори столицата и Варна по този показател, демонстрирайки впечатляваща динамика в имотния сектор. Макар в София да са концентрирани по-голям брой индивидуални апартаменти, Пловдив води убедително по отношение на реализираните проекти, което подчертава засиления интерес към разширяването на жилищния фонд в региона.

На национално ниво статистиката очертава ясен профил на съвременното строителство, в което преобладават самостоятелните къщи и стоманобетонните конструкции.

Докато инвестиционният интерес в големите градове като Пловдив и Варна е насочен към масовия потребител с превес на двустайните и тристайните жилища, в области като Силистра и Стара Загора се наблюдава коренно различна тенденция към изграждане на значително по-просторни имоти. Средната жилищна площ в страната се движи около 71 квадратни метра, като Пловдив запазва стабилни позиции в този пазарен сегмент, съчетавайки мащабно строителство с функционални параметри на новите домове.