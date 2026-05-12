Швейцарската индустриална компания ABB обяви нова мащабна инвестиционна програма на стойност около 200 милиона долара, насочена към разширяване на производствените мощности за технологии средно напрежение в Европа. Проектът ще се реализира в рамките на следващите три години и цели да отговори на бързо нарастващото търсене на електроенергийна инфраструктура в глобален мащаб. В рамките на инвестиционния план компанията предвижда изграждане на нов производствен завод в Италия, както и значително разширяване и модернизиране на съществуващи предприятия в редица европейски държави. Сред тях е и България, където ABB има утвърдено присъствие чрез своя завод в индустриалната зона на община Раковски, край Пловдив.

Основната цел на инвестицията е увеличаване на производствения капацитет, съкращаване на сроковете за доставка и внедряване на по-ново поколение технологии за електроразпределение.

Компанията поставя акцент върху ключови продукти като газоизолирана и въздушноизолирана комутационна апаратура, вакуумни прекъсвачи и системи за автоматизация на електроразпределителните мрежи. Специално внимание е отделено и на решения без използване на SF₆ газ - технология, която се счита за по-екологична и устойчивa в контекста на глобалните климатични цели.

От ABB посочват, че инвестиционната програма е в отговор на сериозни структурни промени в енергийния сектор. Според оценки на Международната агенция по енергетика делът на електроенергията в крайното енергийно потребление ще продължи да расте значително до края на десетилетието.

Това се обуславя от няколко паралелни тенденции – ускорено внедряване на възобновяеми енергийни източници, дигитализация на електроенергийните системи, индустриална автоматизация и бързото развитие на центровете за данни, които изискват все по-големи количества стабилна електроенергия.

Според компанията именно тези фактори налагат сериозна модернизация и разширяване на електроразпределителните мрежи в световен мащаб.

Ръководството на ABB подчертава, че инвестициите не се ограничават единствено до увеличаване на производството. Сред основните цели са още повишаване на надеждността на продуктите, по-висока ефективност на производствените процеси и съкращаване на времето за доставка към клиентите.

През последните години компанията е направила допълнителни инвестиции и в други европейски държави, включително Великобритания и Унгария. Те са насочени към научноизследователска и развойна дейност, както и към производство на компоненти за мрежова свързаност и системи за защита на електроенергийната инфраструктура.

Заводът на ABB край Пловдив

Особено значение за стратегията на компанията има производствената база в индустриалната зона на Раковски, в близост до Пловдив. Заводът е изграден като "greenfield“ инвестиция на стойност около 20 милиона щатски долара и започва работа през 2014 година. Това е третото производствено предприятие на ABB в България.

Фабриката е разположена върху терен от приблизително 35 000 кв. м, като около 20 000 кв. м са производствени площи. В нея работят над 800 души, което я превръща в един от значимите работодатели в региона.

Основната роля на завода е да произвежда компоненти за ниско и средно напрежение, които се използват като част от по-сложни електротехнически системи. Продукцията от Раковски се изнася към други производствени звена на ABB в Европа и света, включително в Италия, Германия, Франция, Норвегия, Индия и Китай.

По този начин българското предприятие е важна част от глобалната производствена и логистична мрежа на компанията, като допринася за развитието на автоматизационните и електроразпределителните технологии.