Няколко футболни фенове са установени като извършители на хулигански прояви на една от предишните срещи между ПФК "Локомотив“ и ПФК "Ботев“ в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР в града под тепетата.

След продължителни и активни действия служителите на реда в областния град установиха самоличността на седем посетители на дербито на 12 февруари т.г., извършили различни нарушения на Закона за охрана на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ).

При прегледа и анализа на видеозаписите от охранителни камери по категоричен начин са разпознати трима мъже на възраст между 28 и 32 години, две 18-годишни момчета и други двама, на 17 години. В рамките на вчерашния ден всичките са били отведени в сградата на Пето РУ и са им съставени актове по ЗООРПСМ.

За внасяне, палене и хвърляне на пиротехническо средство на територията на спортното съоръжение единият от тях има глоба от 1022,58 евро и двугодишна забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина. Подобно ограничение, но в срок от една година, както и парични санкции в размер на 511,29 евро получават други трима, отправяли неприлични жестове и изрази.

Административно наказание със забрана за посещение на спортни мероприятия получават и останалите трима, които са били закрили лицата си с маски, като две от преписките са изпратени в Районен съд – Пловдив за произнасяне по компетентност.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че на 12 февруари 2026 година се игра четвъртфиналният мач от турнира за Купата на България по футбол между отборите на Локомотив и Ботев Пловдив. Тогава "черно-белите" спечелиха на "Лаута" с 1-0 след гол на Парвиз Умарбаев в началото на срещата.