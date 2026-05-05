Чило Попов, който е единият от двамата депутати от ПП-ДБ, избрани от 16 многомандатен район Пловдив-град, поздрави Локомотив Пловдив след победата в градското дерби. Мачът се игра на 3 май на стадион "Христо Ботев". Ето какво казва новият депутат в 52-ото Народно събрание:

"Поздравявам съперниците ни от Локомотив Пловдив за победата в градското дерби!

За мен голямата загуба не е това, че Ботев падна с 2:0, а е тежката контузия на капитана Тодор Неделев.

Това е загуба за Пловдив и за българския футбол. Още докато Тодор се превиваше от болка на тревата, негов съперник дойде и истински загрижен се обърна към него, вдигна го и помогна да бъде изнесен от терена. Това беше спортсменска постъпка, както и обръщението на феновете на Локомотив от днес, които му пожелаха бързо възстановяване.

Така ги разбирам и аз нещата. Заедно в Пловдив сме по-силни и трябва да се уважаваме.

Дано нашият капитан се възстанови бързо и дано носи отново радост на българи и ботевисти!

Бидейки ботевист, желая успех на Локомотив в борбата за купата на България, защото винаги се радвам, когато пловдивски отбор печели!".