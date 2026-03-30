Ботев Пловдив стартира продажбата на билети за предстоящите две поредни домакинства. "Жълто-черните“ приемат Спартак Варна на 4 април от 17:00 часа и Локомотив Пловдив на 8 април от 20:30 часа на стадион "Христо Ботев“.За двата мача продължава кампанията "Ръка за ръка с Ботев“, в която деца между 5 и 14 години (включително) ще имат възможност да извеждат отборите на терена на стадион "Христо Ботев“. За да запишете вашето дете еЗаписванията за мача със "соколите“ ще продължат до 12:00 часа на 03.04 (петък), докато за двубоя с "черно-белите“ записванията ще бъдат до края на работния ден на 7 април. Право на участие имат закупилите билети, както и притежателите на абонаментни карти.Билетите за двата сблъсъка остават на познатите цени и, както и в клубния магазин.– Трибуна Юг / Изток / Север – € 10 / 19,55 лв.– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – € 15 / 29,34 лв.– Сектор А, Блок 3, 5 – € 20 / 39,11 лв.– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – € 25 / 48,90 лв.– Сектор А, P2 – € 45 / 88,01 лв.– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – € 75 / 146,69 лв.За двубоя със Спартак Варна билетите за Трибуна Север ще бъдат налични онлайн и на касата на стадион "Христо Ботев“, докато за дербито с Локомотив пропуските за северната трибуна ще се продават единствено на касата на "Колежа“.Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билетите, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоите (без място).За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.