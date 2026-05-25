Отборът на Локомотив спечели шампионатно дерби №124 на Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Това стана факт, след като "смърфовете" победиха градския си съперник Ботев с 2:1 в двубой от последния плейофен кръг в Първа лига, който се игра на стадиона в "Лаута". Това бе рекорден в историята 5-и мач между двата отбора в рамките на един и същи сезон (4 за първенство и един за Купата).

Жоел Цварц (21, 54) се разписа за "смърфовете", а Никола Илиев (34) бе точен за жълто-черните.

Така Локомотив завърши на 5-о място в крайното класиране на Първа лига, а Ботев е осми. Черно-белите добиха право да играят бараж за участие в турнира Лига на конференциите. В другия мач Арда победи Черно море с 3:2 като гост и двата отбора завършиха с 54 точки, но предимство в директните двубои има тимът от Кърджали. Локомотив ги изпревари, тъй като е с 55 точки.

Първият точен удар в дербито дойде в 13-ата минута и бе на сметката на гостите. Калу направи чудесен пробив и шутира от дистанция, но Боян Милосавлиевич не бе затруднен и улови.

В 21-ата минута Локомотив откри резултата. Севи Идриз опита дълго центриране, като топката все пак бе достигвната от Тодор Павлов. Той на свой ред също я центрира към вратарското поле, където Жоел Зварц изпревари отбраната на гостите и засече с левия крак за 1:0.

Само 4 минути по-късно Никола Илиев получи в наказателното поле и с диагонален шут по земя прати топката в мрежата. Голът обаче бе отменен заради засада на Меоти в хода на атаката.

В 30-ата минута Антоан Конте допусна груба грешка при опит да върне топката с глава към вратаря. Получи се извеждащ пас за Каталин Иту, който остана сам срещу Даниел Наумов, но шутира покрай него на сантиментри от гредата в аут.

В 34-ата минута Ботев изравни. Това стана след перфектно изпълнение на пряк свободен удар. Точен бе Никола Илиев, който прехвърли стената и насочи топката в горния десен ъгъл на Боян Милосавлиевич за 1:1.

В 54-ата минута локомотивци отново поведоха в резултата. Севи Идриз надскочи Симеон Петров и Антоан Конте и с глава подаде към Каталин Иту. Румънецът направи плонж и засече с глава, но Даниел Наумов изби. Топката обаче отиде при Жоел Цварц и той я засече с левия крак за 2:1.

Половин час преди края на редовното време късметът помогна на Ботев да не получи трети гол. След центриране на Ефе Али голмайсторът Жоел Цварц засече от воле с левия крак, но в гредата.

Локомотив: Боян Милосавлиевич, Андрей Киндриш, Лукас Риан, Калоян Костов, Тодор Павлов (74- Мартин Атанасов), Миха Търдан, Ефе Али, Георги Чорбаджийски (87- Жулиен Лами), Севи Идриз (87- Аксел Велев), Жоел Цварц, Каталин Иту.

Ботев: Даниел Наумов, Никола Илиев, Карлос Алгара, Антоан Конте, Франклин Маскоте (85- Ифена Доргу), Константинос Балоянис, Ивайло Видев (59- Чимези Уилямс), Карлос Меоти (60- Педро Игор), Лукас Араужо (60- Едсон да Силва), Симеон Петров, Самуел Калу.