Феновете на Локомотив Пловдив ще спазят традиция от повече от 25 години да подкрепят и надъхат отбора преди дербито срещу градския съперник Ботев. От фенклуба на черно-белите отправиха днес призив да се посети заниманието, което е утре (вторник) от 19,15 часа на "Лаута". Както вече е известно, двубоят Ботев - Локомотив е в сряда от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев".
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от Фенклуб Локомотив Пловдив:
ЛОКОМОТИВЦИ,
Отборът има нужда от всички нас!
Нека отново застанем зад момчетата, така, както винаги сме го правили в най-важните и решаващи моменти!
Призоваваме всички да подкрепим футболистите на последната тренировка утре от 19:15 ч. на Лаута!
Нека покажем какво значи Локомотив!
Всички заедно за Пловдив, за емблемата, за честта!
