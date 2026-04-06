Феновете на Локомотив Пловдив ще спазят традиция от повече от 25 години да подкрепят и надъхат отбора преди дербито срещу градския съперник Ботев. От фенклуба на черно-белите отправиха днес призив да се посети заниманието, което е утре (вторник) от 19,15 часа на "Лаута". Както вече е известно, двубоят Ботев - Локомотив е в сряда от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от Фенклуб Локомотив Пловдив:

ЛОКОМОТИВЦИ,

Отборът има нужда от всички нас!

Нека отново застанем зад момчетата, така, както винаги сме го правили в най-важните и решаващи моменти!

Призоваваме всички да подкрепим футболистите на последната тренировка утре от 19:15 ч. на Лаута!

Нека покажем какво значи Локомотив!

Всички заедно за Пловдив, за емблемата, за честта!