Фенклубът на Локомотив Пловдив с първа реакция след победата в градското дерби срещу Ботев с 2:1, която осигури на представителния тим участие в бараж срещу Лудогорец за участие в турнира Лига на конференциите.

Привържениците използваха официалната си страница във Фейсбук, за да поздравят "черно-бялата" общественост с успеха.

Честита победа, локомотивци! Трета победа в рамките на само три месеца срещу аутсайдера във втората четворка ни осигури място на баража за европейските клубни турнири! Пловдив е само черно-бял, написаха от Фенклуб Локомотив Пловдив.

По традиция футболисти, треньорски щаб и фенове отпразнуваха заедно победата пред Трибуна Бесика. На терена слезе и контузеният капитан Димитър Илиев който получи микрофон и подхвана познатия рефрен "Катеричка рунтавелка".