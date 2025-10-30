ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
ПФК Локомотив: Това е ден, в който Пловдив живее с футбола! Нека бъде празник!
Автор: Стойчо Генов 12:40Коментари (0)227
©
Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив излезе с официална позиция. Тя е свързана с предстоящото дерби №121 на Пловдив.

Най-интересният за града футболен мач е в събота (1 ноември) от 14,45 часа на стадион "Локомотив".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението от "Лаута":

Уважаеми локомотивци,

Остават броени часове до поредното пловдивско дерби. Двубоят е в събота (01.11) от 14:45, а стадион "Локомотив" ще бъде арена на този двубой.

Дербито не е просто мач. То е част от историята, емоцията и идентичността на нашия град. Всяка среща между двата отбора събира поколения привърженици, носи страст, спомени и очакване. Това е ден, в който Пловдив живее с футбола – ден, който трябва да бъде празник.

Призоваваме всички фенове – без значение от цветовете, които носят – да покажат уважение един към друг, да подкрепят своя отбор с гордост, но и с отговорност. Истинската сила на дербито е в атмосферата на стадиона, в емоцията по трибуните, а не извън тях.

Нека всички заедно докажем, че Пловдив е град, в който спортът обединява, а не разделя. Да покажем, че можем да бъдем пример за феърплей, култура и любов към играта.

ПФК Локомотив Пловдив вярва, че когато има уважение между съперниците, страстта има още по-голяма стойност.

Да направим дербито такова, каквото заслужава да бъде – истински празник за града, за футбола и за всички пловдивчани!

Защото преди всичко стои нашият общ дом – ПЛОВДИВ.
Още по темата: общо новини по темата: 21
30.10.2025
30.10.2025
30.10.2025
30.10.2025
30.10.2025
29.10.2025
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 В средата на декември може да има още едно дерби между Локо и Ботев
 Ботев с минимална преднина преди дерби №121, вижте всички шампионатни мачове досега
 Готвят се грандиозни събития за вековния юбилей на Локомотив Пловдив
 ПФК Локомотив: Такова събитие се случва веднъж в живота на всеки фен!
 Фенклубът на Локомотив: Главните герои отново ще бъдем ние
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: