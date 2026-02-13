ИЗПРАТИ НОВИНА
"Пловдив сме ние", ехти мощно в съблекалнята на Локо след триумфа в дербито
Автор: Стойчо Генов 08:44
©
Футболистите на Локомотив отпразнуваха бурно в своята съблекалня триумфа в дербито на Пловдив, с който черно-белите се класираха за полуфиналите от турнира за Купата на България.

Играчите запяха познатия рефрен от "черно-бялата" агитка "Пловдив сме ние", а сред тях отново беше контузеният капитан и лидер Димитър Илиев.

"Празненствата бяха на ниво и в съблекалнята", отбелязаха от ПФК Локомотив в официалната клубна страница във Фейсбук, където публикуваха и видео от радостта.

Гледайте в прикаченото видео каква бе атмосферата в съблекалнята на Локо след победата над Ботев!

0
 
 
Особено онзи ,който падна след като Наумов го бутна е голям бияч....щом Неделев и Наумов ги разхвърляха ...смятай!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
