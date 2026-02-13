© виж галерията Футболистите на Локомотив отпразнуваха бурно в своята съблекалня триумфа в дербито на Пловдив, с който черно-белите се класираха за полуфиналите от турнира за Купата на България.



Играчите запяха познатия рефрен от "черно-бялата" агитка "Пловдив сме ние", а сред тях отново беше контузеният капитан и лидер Димитър Илиев.



"Празненствата бяха на ниво и в съблекалнята", отбелязаха от ПФК Локомотив в официалната клубна страница във Фейсбук, където публикуваха и видео от радостта.



Гледайте в прикаченото видео каква бе атмосферата в съблекалнята на Локо след победата над Ботев!



