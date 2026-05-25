Треньорите Душан Косич и Лъчезар Балтанов определиха своите титулярни състави за шампионатно дерби №124 на Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg. Двубоят между Локомотив и Ботев е от последния плейофен кръг в Първа лига и започва в 17,45 часа на стадион "Локомотив". Това е рекорден 5-и мач през настоящия сезон между двата отбора (4 за първенство и един за Купата).

Извън групата на Локомотив са наказаният Адриан Кова, както и Димитър Илиев и Франсиско Политино.

Локомотив: Боян Милосавлиевич, Андрей Киндриш, Лукас Риан, Калоян Костов, Тодор Павлов, Миха Търдан, Ефе Али, Парвиз Умарбаев, Севи Идриз, Жоел Цварц, Каталин Иту.

Ботев: Даниел Наумов, Никола Илиев, Карлос Алгара, Антоан Конте, Франклин Маскоте, Константинос Балоянис, Ивайло Видев, Карлос Меоти, Лукас Араужо, Симеон Петров, Самуел Калу.