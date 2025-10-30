Ботев с минимална преднина преди дерби №121, вижте всички шампионатни мачове досега

В събота (1 ноември) ще се играе дерби №121 на Пловдив между отборите на Локомотив и Ботев в родния елит. Двубоят е от 14,45 часа на стадион "Локомотив".
Plovdiv24.bg представя на своите читатели статистиката в досегашните двубои между двата съперника на ниво български футболен елит (А група и Първа професионална лига).
Общ баланс в "А" група (Първа професионална лига):
120 мача - 41 победи за Локомотив, 42 успеха за Ботев, 37 равенства. Голова разлика 143:140 за Локомотив.
Двата отбора имат по една служебна победа с 3:0, а два пъти дербито се игра извън Пловдив. Първо това стана на националния стадион "Васил Левски" и бе спечелено от Ботев с 2:1 (16 март 2014). В началото на сезон 2016/2017 двата тима премериха сили на стадион "Лазур" в Бургас, като тогава мачът завърши 1:1.
Ето резултатите от всички шампионатни двубои досега:
1951
Локомотив - Ботев 3:0, Ботев - Локомотив 2:1
1952
Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 2:1
1953
Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 2:0
1955
Ботев - Локомотив 3:0, Локомотив - Ботев 0:1
1961/62
Локомотив - Ботев 1:2, Ботев - Локомотив 0:1
1962/63
Ботев - Локомотив 0:0, Локомотив - Ботев 0:4
1963/64
Локомотив - Ботев 1:0, Ботев - Локомотив 3:2
1964/65
Ботев - Локомотив 0:2, Локомотив - Ботев 0:0
1965/66
Ботев - Локомотив 0:3, Локомотив - Ботев 0:1
1966/67
Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 0:1
1967/68
Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 1:2
1968/69
Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 0:0
1969/70
Локомотив - Ботев 1:3, Ботев - Локомотив 0:1
1970/71
Локомотив - Ботев 2:3, Ботев - Локомотив 1:4
1971/72
Локомотив - Ботев 2:2, Ботев - Локомотив 0:2
1972/73
Ботев - Локомотив 3:4, Локомотив - Ботев 0:1
1973/74
Локомотив - Ботев 2:1, Ботев - Локомотив 0:1
1974/75
Локомотив - Ботев 7:3, Ботев - Локомотив 0:1
1975/76
Локомотив - Ботев 2:2, Ботев - Локомотив 0:0
1976/77
Локомотив - Ботев 1:2, Ботев - Локомотив 0:2
1977/78
Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 0:1
1978/79
Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 4:0
1979/80
Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 0:0
1983/84
Ботев - Локомотив 4:2, Локомотив - Ботев 1:2
1985/86
Ботев - Локомотив 2:2, Локомотив - Ботев 1:1
1986/87
Локомотив - Ботев 1:2, Ботев - Локомотив 2:2
1987/88
Локомотив - Ботев 2:5, Ботев - Локомотив 0:0
1988/89
Ботев - Локомотив 5:0, Локомотив - Ботев 1:0
1989/90
Ботев - Локомотив 0:0, Локомотив - Ботев 0:2
1990/91
Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 2:2
1991/92
Локомотив - Ботев 1:0, Ботев - Локомотив 1:1
1992/93
Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 1:2
1993/94
Ботев - Локомотив 1:2, Локомотив - Ботев 1:3
1994/95
Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 1:0
1995/96
Ботев - Локомотив 5:0, Локомотив - Ботев 0:0
1996/97
Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 2:0
1997/98
Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 1:0
1998/99
Ботев - Локомотив 0:0, Локомотив - Ботев 2:1
2002/03
Локомотив - Ботев 5:3, Ботев - Локомотив 1:2
2003/04
Локомотив - Ботев 3:2, Ботев - Локомотив 0:0
2005/06
Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 0:0
2006/07
Ботев - Локомотив 3:2, Локомотив - Ботев 2:0
2007/08
Локомотив - Ботев 4:0, Ботев - Локомотив 1:2
2008/2009
Ботев - Локомотив 2:2, Локомотив - Ботев 3:0
2009/2010
Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 3:0 (служебно)
2012/2013
Локомотив - Ботев 2:2, Ботев - Локомотив 0:0
2013/2014
Ботев - Локомотив 2:0, Локомотив - Ботев 0:0, Ботев - Локомотив 2:1 (в София), Локомотив - Ботев 0:3 (служебно)
2014/2015
Ботев - Локомотив 2:0, Локомотив - Ботев 0:2
2015/2016
Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 2:1, Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 2:1
2016/2017
Ботев - Локомотив 1:1 (в Бургас), Локомотив - Ботев 2:0
2017/2018
Ботев - Локомотив 3:0 (пред празни трибуни заради наказание), Локомотив - Ботев 0:0
2018/2019
Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 0:2
2019/2020
Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 0:0
2020/2021
Ботев - Локомотив 2:0, Локомотив - Ботев 6:0 (пред празни трибуни заради Ковид-19)
2021/2022
Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 2:1
2023/2023
Локомотив - Ботев 1:0, Ботев - Локомотив 1:1
2023/2024
Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 0:0
2024/2025
Ботев - Локомотив 2:2, Локомотив - Ботев 0:1