Ботев с минимална преднина преди дерби №121, вижте всички шампионатни мачове досега

© Plovdiv24.bg В събота (1 ноември) ще се играе дерби №121 на Пловдив между отборите на Локомотив и Ботев в родния елит. Двубоят е от 14,45 часа на стадион "Локомотив".



Plovdiv24.bg представя на своите читатели статистиката в досегашните двубои между двата съперника на ниво български футболен елит (А група и Първа професионална лига).



Общ баланс в "А" група (Първа професионална лига):



120 мача - 41 победи за Локомотив, 42 успеха за Ботев, 37 равенства. Голова разлика 143:140 за Локомотив.



Двата отбора имат по една служебна победа с 3:0, а два пъти дербито се игра извън Пловдив. Първо това стана на националния стадион "Васил Левски" и бе спечелено от Ботев с 2:1 (16 март 2014). В началото на сезон 2016/2017 двата тима премериха сили на стадион "Лазур" в Бургас, като тогава мачът завърши 1:1.



Ето резултатите от всички шампионатни двубои досега:



1951



Локомотив - Ботев 3:0, Ботев - Локомотив 2:1



1952



Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 2:1



1953



Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 2:0



1955



Ботев - Локомотив 3:0, Локомотив - Ботев 0:1



1961/62



Локомотив - Ботев 1:2, Ботев - Локомотив 0:1



1962/63



Ботев - Локомотив 0:0, Локомотив - Ботев 0:4



1963/64



Локомотив - Ботев 1:0, Ботев - Локомотив 3:2



1964/65



Ботев - Локомотив 0:2, Локомотив - Ботев 0:0



1965/66



Ботев - Локомотив 0:3, Локомотив - Ботев 0:1



1966/67



Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 0:1



1967/68



Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 1:2



1968/69



Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 0:0



1969/70



Локомотив - Ботев 1:3, Ботев - Локомотив 0:1



1970/71



Локомотив - Ботев 2:3, Ботев - Локомотив 1:4



1971/72



Локомотив - Ботев 2:2, Ботев - Локомотив 0:2



1972/73



Ботев - Локомотив 3:4, Локомотив - Ботев 0:1



1973/74



Локомотив - Ботев 2:1, Ботев - Локомотив 0:1



1974/75



Локомотив - Ботев 7:3, Ботев - Локомотив 0:1



1975/76



Локомотив - Ботев 2:2, Ботев - Локомотив 0:0



1976/77



Локомотив - Ботев 1:2, Ботев - Локомотив 0:2



1977/78



Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 0:1



1978/79



Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 4:0



1979/80



Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 0:0



1983/84



Ботев - Локомотив 4:2, Локомотив - Ботев 1:2



1985/86



Ботев - Локомотив 2:2, Локомотив - Ботев 1:1



1986/87



Локомотив - Ботев 1:2, Ботев - Локомотив 2:2



1987/88



Локомотив - Ботев 2:5, Ботев - Локомотив 0:0



1988/89



Ботев - Локомотив 5:0, Локомотив - Ботев 1:0



1989/90



Ботев - Локомотив 0:0, Локомотив - Ботев 0:2



1990/91



Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 2:2



1991/92



Локомотив - Ботев 1:0, Ботев - Локомотив 1:1



1992/93



Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 1:2



1993/94



Ботев - Локомотив 1:2, Локомотив - Ботев 1:3



1994/95



Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 1:0



1995/96



Ботев - Локомотив 5:0, Локомотив - Ботев 0:0



1996/97



Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 2:0



1997/98



Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 1:0



1998/99



Ботев - Локомотив 0:0, Локомотив - Ботев 2:1



2002/03



Локомотив - Ботев 5:3, Ботев - Локомотив 1:2



2003/04



Локомотив - Ботев 3:2, Ботев - Локомотив 0:0



2005/06



Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 0:0



2006/07



Ботев - Локомотив 3:2, Локомотив - Ботев 2:0



2007/08



Локомотив - Ботев 4:0, Ботев - Локомотив 1:2



2008/2009



Ботев - Локомотив 2:2, Локомотив - Ботев 3:0



2009/2010



Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 3:0 (служебно)



2012/2013



Локомотив - Ботев 2:2, Ботев - Локомотив 0:0



2013/2014



Ботев - Локомотив 2:0, Локомотив - Ботев 0:0, Ботев - Локомотив 2:1 (в София), Локомотив - Ботев 0:3 (служебно)



2014/2015



Ботев - Локомотив 2:0, Локомотив - Ботев 0:2



2015/2016



Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 2:1, Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 2:1



2016/2017



Ботев - Локомотив 1:1 (в Бургас), Локомотив - Ботев 2:0



2017/2018



Ботев - Локомотив 3:0 (пред празни трибуни заради наказание), Локомотив - Ботев 0:0



2018/2019



Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 0:2



2019/2020



Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 0:0



2020/2021



Ботев - Локомотив 2:0, Локомотив - Ботев 6:0 (пред празни трибуни заради Ковид-19)



2021/2022



Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 2:1



2023/2023



Локомотив - Ботев 1:0, Ботев - Локомотив 1:1



2023/2024



Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 0:0



2024/2025



Ботев - Локомотив 2:2, Локомотив - Ботев 0:1