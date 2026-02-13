© виж галерията Треньорът на Локомотив Душан Косич дръпна кратка, но доста силна и емоционална реч след триумфа в дербито на Пловдив. Това стана в централната част на терена на "Лаута".



Целият отбор първо поздрави феновете на Трибуна Спортклуб, а след това и на Бесика.



Десетина минути по-късно Косич събра футболистите, за да им каже важни неща:



"Така се става велик отбор! Можем да бъдем щастливи, че сме част от такава велика традиция! Останете спокойни, останете скромни! Моля ви! Когато анализираме, когато празнуваме - останете скромни! Уважавайте противника", заявява словенският специалист в речта си.



Гледайте в прикаченото видео емоционалния момент за футболистите и техния треньор!



