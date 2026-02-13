ИЗПРАТИ НОВИНА
Гледайте! Силна и емоционална реч на Душан Косич след триумфа в дербито
Автор: Стойчо Генов 13:11
©
Треньорът на Локомотив Душан Косич дръпна кратка, но доста силна и емоционална реч след триумфа в дербито на Пловдив. Това стана в централната част на терена на "Лаута".

Целият отбор първо поздрави феновете на Трибуна Спортклуб, а след това и на Бесика.

Десетина минути по-късно Косич събра футболистите, за да им каже важни неща:

"Така се става велик отбор! Можем да бъдем щастливи, че сме част от такава велика традиция! Останете спокойни, останете скромни! Моля ви! Когато анализираме, когато празнуваме - останете скромни! Уважавайте противника", заявява словенският специалист в речта си.

Гледайте в прикаченото видео емоционалния момент за футболистите и техния треньор!

Краниста да гледа как се сплотява колектив, какво значи любов и уважение между футболисти и публика, черно-бяла магия. Циганите от ботев изпадат тази година, няма кой да ги спаси, жълта трагедия
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
 Съдийската комисия: Голът на Локо във вратата на Ботев е напълно редовен
 Целта е 250 000 евро! Локомотивска фондация направи отчет за последния месец
 "Пловдив сме ние", ехти мощно в съблекалнята на Локо след триумфа в дербито
 Фенклубът на Локо: Пловдив празнува! Рутинна победа срещу 11-ия в класирането!
 Героят на Локо: За мен дербито беше въпрос на чест! Много години играя за този клуб и го обичам
