|Локо пусна билетите за дербито, има и тройни пропуски с голяма отстъпка
ПФК Локомотив Пловдив е пред серия от три поредни домакински мача в първенството и турнира за Купата на България. "Черно-белите“ ще приемат последователно вечния си съперник Ботев (Пловдив), както и варненските Черно море и Спартак.
По този повод ръководството на клуба пуска от днес в продажба специални тройни билети, които ще важат и за трите домакинства. Срещата с Ботев за Купата е на 12.02 от 18:00 часа, тази с Черно море е на 15.02 от 12:00 часа, а в периода 20-23.02 предстои и мачът със Спартак.
Продажбата стартира днес онлайн и в мрежата на Ивентим, а от вторник (03.02) билети ще се продават и на “Лаута".
Пропуските са вече налични онлайн тук, както и в партньорската мрежа на Ивентим: бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.
Цените на тройните билети, които ще се продават само от днес (30.01) до сряда включително (11.02), са следните:
Трибуна “Бесика" – 15 евро
Южна трибуна – 15 евро
Трибуна "Спортклуб“ – 25 евро
Цените на единичните билети са*:
Трибуна “Бесика" – 10 евро
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика" – 5 евро
Южна трибуна – 10 евро
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 5 евро
Трибуна "Спортклуб“ – 15 евро
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна "Спортклуб“ – 8 евро.
*Единичните билети за мача със Спартак ще бъдат налични тогава, когато от БФС обявят точната дата и час на провеждане.
Работно време на официалния магазин на клуба (намира се точно до бариерата на спортния комплекс):
03.02 – от 13:00 до 17:00 часа
04.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
05.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
06.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
09.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
10.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
Работно време на касите на “Лаута":
11.02 – от 12:00 до 18:00 часа
12.02 – от 10:00 часа до края на първото полувреме
Паркингът на територията на комплекса в деня на мачовете ще бъде 1.50 евро.
Всички абонаментни карти важат за тези три срещи!
Деца до 7 г. ще влизат безплатно, но трябва да са с ПРИДРУЖИТЕЛ и коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ.
Всеки привърженик трябва да си носи ЛИЧНАТА КАРТА, защото тя ще бъде поискана от органите на реда на входовете на стадиона. Забранено е вкарването на стъклени и метални предмети, напитки, храна.
Деца до 16 години влизат само с ПРИДРУЖИТЕЛ, коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ и валиден БИЛЕТ/АБОНАМЕНТНА КАРТА.
