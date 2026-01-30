Локо пусна билетите за дербито, има и тройни пропуски с голяма отстъпка

© Plovdiv24.bg ПФК Локомотив Пловдив е пред серия от три поредни домакински мача в първенството и турнира за Купата на България. "Черно-белите“ ще приемат последователно вечния си съперник Ботев (Пловдив), както и варненските Черно море и Спартак.



По този повод ръководството на клуба пуска от днес в продажба специални тройни билети, които ще важат и за трите домакинства. Срещата с Ботев за Купата е на 12.02 от 18:00 часа, тази с Черно море е на 15.02 от 12:00 часа, а в периода 20-23.02 предстои и мачът със Спартак.



Продажбата стартира днес онлайн и в мрежата на Ивентим, а от вторник (03.02) билети ще се продават и на “Лаута".



Пропуските са вече налични онлайн тук, както и в партньорската мрежа на Ивентим: бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.



Цените на тройните билети, които ще се продават само от днес (30.01) до сряда включително (11.02), са следните:



Трибуна “Бесика" – 15 евро



Южна трибуна – 15 евро



Трибуна "Спортклуб“ – 25 евро



Цените на единичните билети са*:



Трибуна “Бесика" – 10 евро



Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика" – 5 евро



Южна трибуна – 10 евро



Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 5 евро



Трибуна "Спортклуб“ – 15 евро



Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна "Спортклуб“ – 8 евро.



*Единичните билети за мача със Спартак ще бъдат налични тогава, когато от БФС обявят точната дата и час на провеждане.



Работно време на официалния магазин на клуба (намира се точно до бариерата на спортния комплекс):



03.02 – от 13:00 до 17:00 часа



04.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа



05.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа



06.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа



09.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа



10.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа



Работно време на касите на “Лаута":



11.02 – от 12:00 до 18:00 часа



12.02 – от 10:00 часа до края на първото полувреме



Паркингът на територията на комплекса в деня на мачовете ще бъде 1.50 евро.



Всички абонаментни карти важат за тези три срещи!



Деца до 7 г. ще влизат безплатно, но трябва да са с ПРИДРУЖИТЕЛ и коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ.



Всеки привърженик трябва да си носи ЛИЧНАТА КАРТА, защото тя ще бъде поискана от органите на реда на входовете на стадиона. Забранено е вкарването на стъклени и метални предмети, напитки, храна.



Деца до 16 години влизат само с ПРИДРУЖИТЕЛ, коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ и валиден БИЛЕТ/АБОНАМЕНТНА КАРТА.