Фенклубът на Локомотив Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да направи важно съобщение до "черно-бялата" общественост. То е свързано с предстоящия финал за Купата на България срещу ЦСКА, който е на 20 май от 19 часа на стадион "Васил Левски" в столицата. От "Лаута" нарекоха мача "Битката на сезона" и обявиха, че стягат мащабна хореография.
Освен това "черно-белият" фенклуб направи отчет за сумите, изразходвани за хореография в изминалите вече мачове срещу Ботев и Арда (полуфинала за Купата).
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:
БИТКАТА НА СЕЗОНА!
Приятели,
На прага на нашата стогодишнина ни предстои финал за Купата на България.
През годините преминахме през какви ли не трудности и изпитания, но винаги налице бе черно-белият дух, изграден от надежда, вярност и непримирима борба до последната минута.
Това е любовта на поколения пловдивчани - чиста и безкористна.
Сега е време отново да браним града, отбора и идеалите, които носим вече цял век.
ВРЕМЕ Е ЗА ЛОКОМОТИВ!
Подготовката за финалния сблъсък започна веднага след мача с Арда.
Работим по хореографията и организацията така, както подобава за финал и за 100-годишнината на Локомотив.
За да реализираме всичко замислено, започваме набиране на средства.
Всяко дарение е още една крачка към атмосферата, която нашият клуб заслужава.
ОТЧЕТ
АКТИВ. Каса - 437.45 €.
- Кутии от гостуването с ФК Тракия и четвъртфинала с Арда - 843 €
- Лични дарения - 350 €
ОБЩО АКТИВ: 1630.45 €
РАЗХОДИ:
- Спрейове и консумативи - 179 €
- Платове (бял, черен, зелен) - 1283 €
ОБЩО ПАСИВ: 1462 €
НАЛИЧНОСТ: 168.45 €
Всеки, който желае да помогне, може да го направи по познатите начини.
Нека заедно създадем атмосфера, достойна за този клуб и за тази история.
Даренията се правят по банковата сметка на фенклуба и на урните, които може да намерите на стадиона /на барчето в ляво от централния вход/
Банкова сметка на фенклуба:
BG41UNCR70001524268875
Основание: ХОРЕОГРАФИЯ
За тебе аз живея, тебе аз обичам!
