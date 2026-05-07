Фенклубът на Локомотив Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да направи важно съобщение до "черно-бялата" общественост. То е свързано с предстоящия финал за Купата на България срещу ЦСКА, който е на 20 май от 19 часа на стадион "Васил Левски" в столицата. От "Лаута" нарекоха мача "Битката на сезона" и обявиха, че стягат мащабна хореография.

Освен това "черно-белият" фенклуб направи отчет за сумите, изразходвани за хореография в изминалите вече мачове срещу Ботев и Арда (полуфинала за Купата).

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

БИТКАТА НА СЕЗОНА!

Приятели,

На прага на нашата стогодишнина ни предстои финал за Купата на България.

През годините преминахме през какви ли не трудности и изпитания, но винаги налице бе черно-белият дух, изграден от надежда, вярност и непримирима борба до последната минута.

Това е любовта на поколения пловдивчани - чиста и безкористна.

Сега е време отново да браним града, отбора и идеалите, които носим вече цял век.

ВРЕМЕ Е ЗА ЛОКОМОТИВ!

Подготовката за финалния сблъсък започна веднага след мача с Арда.

Работим по хореографията и организацията така, както подобава за финал и за 100-годишнината на Локомотив.

За да реализираме всичко замислено, започваме набиране на средства.

Всяко дарение е още една крачка към атмосферата, която нашият клуб заслужава.

ОТЧЕТ

АКТИВ. Каса - 437.45 €.

- Кутии от гостуването с ФК Тракия и четвъртфинала с Арда - 843 €

- Лични дарения - 350 €

ОБЩО АКТИВ: 1630.45 €

РАЗХОДИ:

- Спрейове и консумативи - 179 €

- Платове (бял, черен, зелен) - 1283 €

ОБЩО ПАСИВ: 1462 €

НАЛИЧНОСТ: 168.45 €

Всеки, който желае да помогне, може да го направи по познатите начини.

Нека заедно създадем атмосфера, достойна за този клуб и за тази история.

Даренията се правят по банковата сметка на фенклуба и на урните, които може да намерите на стадиона /на барчето в ляво от централния вход/

Банкова сметка на фенклуба:

BG41UNCR70001524268875

Основание: ХОРЕОГРАФИЯ

За тебе аз живея, тебе аз обичам!