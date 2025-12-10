Пуснаха в продажба билетите за последния мач на Локо за 2025 година

© Plovdiv24.bg Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) приема Монтана в 1/8-финал за Купата на България. Мачът е в неделя (14.12) от 16:00 часа на “Лаута".



Крайният изход се решава в една среща, като при равенство в редовното време ще има продължения, а при ново такова – дузпи.



Билетите са вече в продажба онлайн тук, както и в партньорската мрежа на Ивентим: бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.



Работно време на касите на “Лаута":



13.12 – от 13:00 до 18:00 часа



14.12 – от 10:00 часа до края на първото полувреме



Цените на билетите са:



Трибуна “Бесика" – 20 лева



Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика" – 10 лева



Южна трибуна – 20 лева



Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 10 лева



Трибуна "Спортклуб“ – 30 лева



Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна "Спортклуб“ – 15 лева



Паркингът на територията на комплекса в деня на мача ще бъде 3 лева.



Всички абонаментни карти важат за този мач!



Деца до 7 г. ще влизат безплатно, но трябва да са с ПРИДРУЖИТЕЛ и коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ.



Всеки привърженик трябва да си носи ЛИЧНАТА КАРТА, защото тя ще бъде поискана от органите на реда на входовете на стадиона. Забранено е вкарването на стъклени и метални предмети, напитки, храна. Деца до 16 години влизат само с ПРИДРУЖИТЕЛ, коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ и валиден БИЛЕТ/АБОНАМЕНТНА КАРТА. За улеснение на привържениците, ще има такива декларации на всеки вход на стадиона, както и на касите.