Волейболистите от националния отбор на България постигнаха историческа победа над действащия световен шампион Италия. Нашите сломиха Скуадра Адзура с 3:2 (18:25, 25:20, 25:23, 19:25, 15:9) гейма в драматичен мач от турнира Лигата на нациите в словенската столица Любляна.

Това бе повторение на финала от световното първенство, който нашите волейболисти загубиха преди година във Филипините.

Успехът е първи за България над Италия от 2015 година насам, показа справка на Plovdiv24.bg.

"Какъв старт за България в Любляна! Националният ни отбор започна по отличен начин втората седмица от Лигата на нациите. След оспорвана битка българските национали показаха характер, увереност и качествен волейбол срещу един от най-силните отбори в света, за да стигнат до третия си успех в тазгодишното издание на турнира. Страхотна битка и напълно заслужена победа! Браво, момчета", написаха по този повод от българската федерация по волейбол.

Утре България ще играе срещу домакина Словения във втория си мач от надпреварата в Европа.