ЗАРЕЖДАНЕ...
Шест маричанки попаднаха в разширения състав на България за европейската квалификация
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
В състава на нашите попаднаха шест пловдивчанки от втория отбор на Марица - Марица 2022. Това са Вяра Иванова, Цветомира Велчева, Катерина Попова, Сияна Гендузова, Петя Русинова и Дарина Иванова.
Ето пълния списък на разширения състав на България (жени U18):
Разпределители: Вяра Иванова (Марица 2022); Елица Кунева (ЦСКА); Ивайла Рикова (Левски София); Елена Димитрова (Славия)
Либеро: Никол Стефанова (Левски София); Емилия Колева (Левски София)
Централни блокировачи: Дарина Нанева (Йединство, Сърбия); Цветомира Велчева (Марица 2022); Адриана Алексиева (Левски София); Антония Станиславова (ЦСКА); Елица Георгиева (ЦПВК);
Крайни нападатели: Калина Венева (ЦПВК); Една Тодорова (Волда, Норвегия); Ивана Петрова (ЦСКА); Катерина Попова (Марица 2022); Сияна Гендузова (Марица 2022); Петя Русинова (Марица 2022); Зорница Стефанова (Левски София); Красимира Гарова (Левски София); Дарина Иванова (Марица 2022); Вивиан Филева (Славия).
Подготовката на националния отбор ще започне на 9 март 2026 година в София, като заниманията ще се провеждат в зала "Христо Ботев“. Като част от подготовката си българките ще изиграят и три приятелски срещи срещу Франция на 19, 20 и 21 март, също в столичната зала.
Още по темата
/
Зума: Възхитен съм от тези прекрасни момчета! За съжаление видяхме как към тях се налепиха и политиците
02.10
Още от категорията
/
Стоичков отново подкрепи Марица в Колодрума, жълто-сините ще се борят за трето място в групата
27.01
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.