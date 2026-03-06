Селекционерът на националния отбор на България за жени под 18 години Атанас Петров определи разширения състав на тима за предстоящата втора квалификация за Европейското първенство. Турнирът ще се проведе в периода 27-29 март в зала "Христо Ботев“ в София, а съперници на българките ще бъдат Румъния, Гърция и Швеция.В състава на нашите попаднаха шест пловдивчанки от втория отбор на Марица - Марица 2022. Това са Вяра Иванова, Цветомира Велчева, Катерина Попова, Сияна Гендузова, Петя Русинова и Дарина Иванова.Вяра Иванова (Марица 2022); Елица Кунева (ЦСКА); Ивайла Рикова (Левски София); Елена Димитрова (Славия): Никол Стефанова (Левски София); Емилия Колева (Левски София): Дарина Нанева (Йединство, Сърбия); Цветомира Велчева (Марица 2022); Адриана Алексиева (Левски София); Антония Станиславова (ЦСКА); Елица Георгиева (ЦПВК);: Калина Венева (ЦПВК); Една Тодорова (Волда, Норвегия); Ивана Петрова (ЦСКА); Катерина Попова (Марица 2022); Сияна Гендузова (Марица 2022); Петя Русинова (Марица 2022); Зорница Стефанова (Левски София); Красимира Гарова (Левски София); Дарина Иванова (Марица 2022); Вивиан Филева (Славия).Подготовката на националния отбор ще започне на 9 март 2026 година в София, като заниманията ще се провеждат в зала "Христо Ботев“. Като част от подготовката си българките ще изиграят и три приятелски срещи срещу Франция на 19, 20 и 21 март, също в столичната зала.